В Госдуме выступили против обучения детей мигрантов в российских школах

Россия действительно нуждается в иностранных специалистах, но учить детей мигрантов за счет налогов не стоит. Об этом в комментарии 360.ru заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Вот почему мы такие добрые? Почему мы пускаем, оплачиваем учение, страдаем от того, что нам навязывают субкультуры? Родители этих детей пытаются воспитывать, если что-то им не нравится. Во дворах потом наши дети не могут играть на детских площадках, потому что они захвачены», — заявил депутат.

Он выступил за создание миграционной системы по запросу конкретных регионов, отраслей и предприятий — например, если на каком-то проекте не хватает сварщиков или других квалифицированных рабочих.

Ранее руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов рассказал, сколько мигрантов предпочитают жить не по светскому законодательству, а по шариату.