Наставник или услуга? Педагог — о дефиците учителей в России
Педагог Мясникова: учителя повально увольняются, проблему нужно решать системно
С каждым голом в России растет дефицит преподавателей. Педагог-организатор Мурманского международного лицея Софья Мясникова в беседе с Еленой Кононовой на стриме 360.ru предложила посмотреть на проблему массового увольнений учителей глубже и рассказала о причинах бегства преподавателей из учебных заведений.
Мясникова отметила, что дефицит учителей произошел «не просто так», в России наблюдается повальная волна увольнений.
«Особенно много увольнений — среди молодых педагогов, которые отработали, например, несколько лет, три-четыре года, и не хотят дальше продолжать идти по этому пути. Проблему нужно решать, и решать, естественно, в системном понимании», — рассказала собеседница 360.ru.
Учитель отметила, что происходит обесценивание педагогической профессии, педагога приравняли к человеку, который оказывает образовательную услугу.
«Это совсем не так. Педагог — это наставник, педагог — это звучит гордо. И пока мы не будем разбивать стигму о том, что педагоги просто учат и всем обязаны, мы будем видеть дальше волну увольнений», — подчеркнула Мясникова.
Также собеседница 360.ru отметила переработки учителей, большую нагрузку и особо указала на отсутствие этики в общении родителей и учителей.
Нарушение личных границ идет тотальное.
Софья Мясникова
педагог-организатор
Мясникова добавила, что молодое поколение не готово столкнуться с тем, что учитель — это призвание, а не просто работа в положенные часы.
«Здесь ты идешь, трудишься, работаешь, и ты работаешь на благо своей страны и вкладываешься в будущее», — резюмировала Мясникова.
Проблему чрезмерной бюрократической нагрузки на учителей обсудили в «Сириусе» в понедельник. По итогам президенту России Владимиру Путину доложат о мерах, необходимых для снижения бумажной волокиты в стенах школы.