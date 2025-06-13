С каждым голом в России растет дефицит преподавателей. Педагог-организатор Мурманского международного лицея Софья Мясникова в беседе с Еленой Кононовой на стриме 360.ru предложила посмотреть на проблему массового увольнений учителей глубже и рассказала о причинах бегства преподавателей из учебных заведений.

Мясникова отметила, что дефицит учителей произошел «не просто так», в России наблюдается повальная волна увольнений.

«Особенно много увольнений — среди молодых педагогов, которые отработали, например, несколько лет, три-четыре года, и не хотят дальше продолжать идти по этому пути. Проблему нужно решать, и решать, естественно, в системном понимании», — рассказала собеседница 360.ru.

Учитель отметила, что происходит обесценивание педагогической профессии, педагога приравняли к человеку, который оказывает образовательную услугу.

«Это совсем не так. Педагог — это наставник, педагог — это звучит гордо. И пока мы не будем разбивать стигму о том, что педагоги просто учат и всем обязаны, мы будем видеть дальше волну увольнений», — подчеркнула Мясникова.

Также собеседница 360.ru отметила переработки учителей, большую нагрузку и особо указала на отсутствие этики в общении родителей и учителей.