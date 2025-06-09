НФ и эксперты в «Сириусе» обсудили проблемы бюрократической нагрузки на учителей

Проблему избыточной нагрузки на учителей обсудили на стратегической сессии «Организационно-методические подходы к снижению бюрократической нагрузки педагогических работников». Она прошла в образовательном центре «Сириус». Обсуждение организовал «Народный фронт».

Первый заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Соколов рассказал, что в 2025 году опросили 280 тысяч человек, 65 тысяч из них — школьные учителя. Выяснилось, что основной проблемой является бюрократическая нагрузка, а также буллинг со стороны родителей.

«Наши опросы показывают, что цифровизация хаоса рождает цифровой хаос. Поэтому большая часть учителей говорит о том, что легче после внедрения информационных систем с бюрократией не стало. Мы видим, что качество образования напрямую связано с тем, как ощущает себя учитель в школе. Если в школе выстроена хорошая, ориентированная на учителя модель, то эффективность и качество образования становится выше», — отметил Соколов.

Он добавил, что необходимо не просто менять приказы, а решать задачу по сохранению главного ресурса страны — человеческого капитала. Соколов подчеркнул, что сейчас главное — создать систему управления, в которой педагогам будет комфортно.