НФ и эксперты в «Сириусе» обсудили проблемы бюрократической нагрузки на учителей
Проблему избыточной нагрузки на учителей обсудили на стратегической сессии «Организационно-методические подходы к снижению бюрократической нагрузки педагогических работников». Она прошла в образовательном центре «Сириус». Обсуждение организовал «Народный фронт».
Первый заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Соколов рассказал, что в 2025 году опросили 280 тысяч человек, 65 тысяч из них — школьные учителя. Выяснилось, что основной проблемой является бюрократическая нагрузка, а также буллинг со стороны родителей.
«Наши опросы показывают, что цифровизация хаоса рождает цифровой хаос. Поэтому большая часть учителей говорит о том, что легче после внедрения информационных систем с бюрократией не стало. Мы видим, что качество образования напрямую связано с тем, как ощущает себя учитель в школе. Если в школе выстроена хорошая, ориентированная на учителя модель, то эффективность и качество образования становится выше», — отметил Соколов.
Он добавил, что необходимо не просто менять приказы, а решать задачу по сохранению главного ресурса страны — человеческого капитала. Соколов подчеркнул, что сейчас главное — создать систему управления, в которой педагогам будет комфортно.
«По данным комплексного мониторинга Народного фронта, о высоком объеме бюрократической нагрузки сообщают более 40% педагогов. Решение этой проблемы — один из существенных вызовов, обозначенных в Стратегии развития образования», — рассказала сопредседатель Центрального штаба НФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Нужен комплексный подход для решения проблемы школьной бюрократии, необходимо внедрять в сферу образования платформенные решения.
Актуальность проблемы бюрократии подтверждается обращениями людей на прямую линию с президентом. Около 40% учителей жалуются, что значительную часть своего рабочего времени они тратят не на преподавание, а на заполнение отчетов, справок, графиков, анкет и других документов. В среднем, на документооборот тратится один день в неделю, и цифровизация бумажную нагрузку не уменьшила.