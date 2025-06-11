Путину доложат о мерах для снижения нагрузки на педагогов

«Народный фронт» провел в «Сириусе» стратегическую сессию «Организационно-методические подходы к снижению бюрократической нагрузки педагогических работников». Движение представит президенту Владимиру Путину доклад о мерах, необходимых для снижения бюрократической нагрузки на учителей.

В декабре прошлого года на Совете по нацпроектам «Народный фронт» обсудил проблему большого количества бумажной волокиты у педагогов. Чрезмерная бюрократическая нагрузка мешает учителям работать, отметил первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Соколов.

Движение выяснило мнение педагогов, выделило элементы, которые негативно влияют на процесс обучения, а также наметило дорожную карту решения этой проблемы.

«Эти предложения будут доложены Минпросвещения, Министерству образования и науки, а также председателю Правительства РФ, который непосредственно возглавляет эту работу», — подчеркнул Соколов.

В рамках поручений президента «Народный фронт» продолжит каждый год проводить опросы, касающиеся излишней бюрократической нагрузки и других проблем педагогического сообщества. Кураторами этой работы будут сопредседатель Народного фронта, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и Рособрнадзор.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич рассказал, что движение улучшит содержание наших анкетных исследований. Также в них появятся опросы для специалистов дошкольного образования.