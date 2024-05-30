Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды «Знание.Премия — 2024». Об этом сообщили на сайте организации.

Заявки принимаются до 30 сентября текущего года. Желающие поучаствовать могут зарегистрировать себя, проекты, компании и других людей, которые привнесли значительный вклад в просвещение.

К Году семьи в России приурочили номинацию «За вклад в сохранение семенных ценностей». Уточняется, что соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи.

«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллиона зрителей», — рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее проект «Знание.Вики» предоставил призы участникам Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям. Подмосковная команда в этом состязании стала призером и получила серебряную медаль.