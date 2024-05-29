Подмосковная команда заняла 2-е место на соревнованиях по искусственному интеллекту

Всероссийское соревнование по искусственному интеллекту и информационным технологиям завершилось в РГУ имени Косыгина. Подмосковная команда стала призером и получила серебряную медаль.

Как рассказали в Минобразования региона, в соревнованиях участвовали 14 командр из семи регионов страны. Серебряным призером стала сборная Орехово-Зуевского ГГТУ «Информатика» под руководством старшего преподавателя Андрея Можаева и студентов третьего курса Максима Прилепина, Марии Разареновой и Андрея Черницова.

Команды показали знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников.

«IT-решения всех команд-финалистов будут использованы для развития энциклопедии „Знание.Вики“, что способствует оптимизации работы и повышению качества контента. Запущенная в 2023 году цифровая библиотека „Знание.Вики“ стала центром притяжения волонтерского сообщества авторов, экспертов и партнеров Общества, предоставляя широкий спектр тем и достоверных данных в онлайн-пространстве», — добавили в министерстве.

Участники финала получили призы от проекта «Знание.Вики» и подарочные курсы от платформы Global Skill. Пять лучших участников смогут пройти обучение в магистратуре института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ.

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