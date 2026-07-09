Набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике выпускник решился на пересдачу

Ученик московской школы № 57 Александр Щаницын, который сдал ЕГЭ по профильной математике на 99 баллов, решил пойти на пересдачу. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов», — сказал он.

Щаницын объяснил, что в прошлый раз на экзамене не добрал до максимума из-за глупой ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. Если он будет внимательнее, то сдаст на 100 баллов.

Также Александр рассказал журналистам, что стал готовиться к ЕГЭ в десятом классе, однако много времени на подготовку не тратил. В основном решал школьные задания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные выпускники добились рекордных результатов при сдаче ЕГЭ в 2026 году. Например, выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов по пяти предметам.