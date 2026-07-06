Московские выпускники показали рекордные результаты на ЕГЭ

Столичные выпускники добились рекордных результатов при сдаче Единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» .

Впервые в истории выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов по пяти предметам. Еще пятеро выпускников получили максимальные оценки за четыре предмета на ЕГЭ.

По сравнению с 2025 учебным годом выросло вдвое число 100-балльников — до 3175 и 200-балльников — до 341. Школьников, набравших 300 баллов, стало в восемь раз больше — 34 человека.

Всего в столице экзамен сдали больше 93 тысяч человек, 72 тысячи из них — выпускники 2026 года.

Согласно подсчетам ТАСС, Москва стала лидером среди российских регионов по числу 100-балльников. Второе место занял Санкт-Петербург, третье — Подмосковье.

Ранее глава Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес рассказала, как за прошедший год удалось поднять средний балл выпускников в Московской области.