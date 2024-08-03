На «Госуслугах» нашли опасную для абитуриентов ошибку

«Кипящий МИФИ» сообщил об ошибке в информировании абитуриентов на «Госуслугах»

Фото: РИА «Новости»

На «Госуслугах» допустили критическую ошибку в информировании абитуриентов, которая может стоить им поступления в вуз. Об этом сообщили в неофициальном студенческом Telegram-канале «Кипящий МИФИ».

По его информации, в каждом регионе в контексте дедлайна подачи электронного документа об образовании указано местное и московское время.

Но на приведенном скриншоте вместо «15:59 3 августа по новосибирскому времени» указано «15:59 3 августа по московскому времени». Разница во времени между регионами составляет четыре часа.

Никаких официальных комментариев по поводу времени в объявлении на момент публикации материала не поступало. Данные Telegram-канала также привели в местном паблике «Новости Новосибирска».

Согласно исследованию, более половины россиян считают, что в их регионе доступно обучение на бюджете для абитуриентов.

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