Исследование «Авито Работы»: 52% россиян считают, что в их регионе доступно обучение на бюджете для абитуриентов

Аналитики «Авито Работы» выяснили, насколько доступными считают россияне государственные бюджетные места в учебных заведениях в их регионах. Так, 52% респондентов ответили, что в их области или крае обучение вполне доступно, написал «ФедералПресс».

Еще 32% опрошенных поделились противоположным мнением. Например, в Северо-Западном федеральном округе доступность обучения отметили 60% опрошенных, а в Центральном только 46%.

В исследовании подчеркивается, что для 38% россиян решающим критерием при поступлении является наличие бюджетного места в учебном заведении. Еще 24% респондентов рассказали, что учились на платной основе, а 11% изначально планировали поступать на платные места.

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