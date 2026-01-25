Захарова сравнила идею убрать Пушкина в Одессе с сатанинским балом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу заменить памятник Пушкину в Одессе сатанинским балом Швондеров и Шариковых. Ее слова привело издание kp.ru .

В документе, опубликованном 19 января на сайте одесской мэрии, предложили заменить бюст поэта на памятник блогеру Антону Птушкину. На 24 января инициативу поддержали 29 человек при необходимой тысяче подписей.

«Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию „Собачьего сердца“, только место действия не „пропавший дом“, а „пропавшая страна“», — сказала Захарова.

Она добавила, что Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал.

Ранее Александра Пушкина внесли в составленный украинским Институтом национальной памяти список символов «российского империализма». Также туда вошли поэт Михаил Лермонтов, ученый Михаил Ломоносов, живописец Василий Суриков.