Мишустин назвал безобразием трату времени учителей на заполнение документации

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал прежнюю административную нагрузку на педагогов, когда им приходилось тратить больше времени на заполнение документов, чем на ведение занятий. Об этом глава кабмина заявил на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым, сообщило РИА «Новости».
«Это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками», — сказал он.
Мишустин отметил, что уже регулярно фиксируют снижение административной нагрузки на педагогов. Рособрнадзор всерьез взялся за решение этой проблемы.
Ранее Минпросвещения утвердило нормы часов работы учителей — 18 часов в неделю. В ведомстве уточнили, что точное количество зависит от решения образовательной организации. До этого установили нормы учебной нагрузки для школьников.
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