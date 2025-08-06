Мишустин назвал безобразием трату времени учителей на заполнение документации

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал прежнюю административную нагрузку на педагогов, когда им приходилось тратить больше времени на заполнение документов, чем на ведение занятий. Об этом глава кабмина заявил на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым, сообщило РИА «Новости» .

«Это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками», — сказал он.

Мишустин отметил, что уже регулярно фиксируют снижение административной нагрузки на педагогов. Рособрнадзор всерьез взялся за решение этой проблемы.

Ранее Минпросвещения утвердило нормы часов работы учителей — 18 часов в неделю. В ведомстве уточнили, что точное количество зависит от решения образовательной организации. До этого установили нормы учебной нагрузки для школьников.