Минпросвещения утвердило нормы часов работы учителей

Минпросвещения установило нормы часов работы в неделю для педагогов с учетом их специальности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ведомство рассчитало, что за ставку заработной платы норма учебной работы в неделю составляет 18 часов. Минпросвещения уточнило, что точное количество часов определяет образовательная организация.

Норма учебной работы в неделю для воспитателей организаций дошкольного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов и других педагогических работников составляет 30 часов, а воспитателей, работающих с работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — 25 часов.

Музыкальным руководителям и концертмейстерам установили недельную продолжительность рабочего времени в 24 часа, а инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям — 30 часов.

Ранее Минпросвещения установило нормы учебной нагрузки для школьников. Согласно документу, младшеклассники будут учиться не более 26 часов в неделю.