Российским школьникам установили норму учебной нагрузки в неделю

Минпросвещения: младшеклассники будут учиться не более 26 часов в неделю

С начала нового учебного года в этом году изменится недельная учебная нагрузка для учеников начальной школы. Об этом сообщило Минпросвещения, с документом ознакомилось РИА «Новости» .

В документе отметили, что с 1 сентября этого года первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю, учащиеся 2-4 классов — от 23 до 26 часов. Количество уроков будет зависеть от федеральных учебных планов.

Министерство также установило общие рамки учебной нагрузки за четыре года обучения: минимальный объем составит 2 966 часов, максимальный — 3 305 часов независимо от типа учебной недели (пятидневной или шестидневной). Новые нормативы вступят в силу в начале следующего учебного года.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в школах с 2026-го года начнут преподавать «Духовно-нравственную культуру России». Цель курса — формирование у учеников мировоззрения, основанного на традиционных ценностях.