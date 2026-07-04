Минпросвещения ожидает указа об особом статусе педагогов в ближайшее время

Кравцов: указ об особом статусе педагогов должен выйти в ближайшее время

В ближайшее время должен выйти указ, повышающий статус педагогов, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на открытии интерактивной выставки «Профессионалы» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На недавнем съезде «Единой России» президент Владимир Путин поддержал предложения по дополнительной поддержке и повышению статуса преподавателей, напомнил Кравцов.

«В ближайшее время мы ожидаем указа главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — отметил министр.

Кравцов также поддержал предложение включить книги о специальной военной операции в образовательные программы. В школах уже изучают темы, связанные с беспилотными летательными аппаратами и искусственным интеллектом.