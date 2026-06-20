Детские сады будут работать по новым рекомендациям с 1 сентября

Минпросвещения: новые рекомендации для детсадов вступят в силу с 1 сентября

Новые рекомендации для российских детских садов вступят в силу с 1 сентября и затронут занятия с дошкольниками, программы работы, оформление пространств и используемые песни. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова привела пресс-служба ведомства.

Кравцов выступил на заседании экспертной группы по вопросам коммуникации с детьми и молодежью при Межведомственной рабочей группе по воспитанию. Сопредседателем мероприятия стал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Министр подчеркнул важность работы с детьми младшего возраста. По его словам, ведомство стремится повысить эффективность проектов, связанных с духовно-нравственным воспитанием детей и молодежи, а также модернизировать работу в школах.

«Первое — разработка единых учебников, поскольку именно через них до детей доводятся базовые мировоззренческие смыслы. Второе — работа с литературой: мы определили списки произведений для обязательного и внеклассного чтения. Третье — внимание к предметам, которые формируют личность ребенка в целом, вне зависимости от их наличия в перечне ЕГЭ», — отметил Кравцов.

Ранее министр заявил, что с 1 сентября 2027 года в старших классах школ изменят программу обучения. Содержание занятий сделают более прикладным и соответствующим современным реалиям.