Минобрнауки подсчитало число подавших заявления в вузы абитуриентов

Минобрнауки: заявления в вузы подали более 245 тысяч абитуриентов

Российские вузы получили более полумиллиона заявлений от 245 346 абитуриентов в рамках приемной кампании 2026 года. Такие данные со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки привело РИА «Новости» .

В ведомстве пояснили, что по действующим правилам абитуриент может подать заявления для поступления сразу в пять вузов, в каждом из которых ему предложат выбор по пяти специальностям.

Лидерами по числу поданных заявлений стали РАНХиГС, Финансовый университет при правительстве России, РГГУ, МГУ имени Ломоносова и Высшая школа экономики.

Самыми популярными факультетами оказались лечебное дело, педагогическое образование, вычислительная техника, экономика, инженерное дело, государственное и муниципальное управление, а также строительство.

Право на поступление на бюджетные места в вузы вне конкурса имеют победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, участники сборных команд, представлявших Россию на международных олимпиадах, а также участники спецоперации и их дети, Герои России и обладатели трех орденов Мужества.