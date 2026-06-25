Юрист Остапенко напомнил о возможности поступить в вуз на бюджет без конкурса

В 2026 году в России существует несколько категорий граждан, которые имеют право поступать в университеты на бюджетные места вне конкурса. Речь идет о победителях и призерах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также членах сборных команд, представлявших Россию на международных олимпиадах. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Ярослав Остапенко.

Кроме того, особые права предусмотрены для участников специальной военной операции, их детей, Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества.

Для этих категорий предусмотрена отдельная квота, которая составляет не менее 10% от всех бюджетных мест. Также существуют льготы для детей-сирот, детей-инвалидов и инвалидов I и II групп. Для получения бюджетного места по этим квотам необходимо подтвердить свой статус соответствующими документами, которые можно подать как лично в приемную комиссию, так и через портал «Госуслуги».

Абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений. Важно отметить, что с 2026 года подача документов будет доступна только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах».