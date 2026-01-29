Бакалавриат и магистратуру отменят в России в 2026 году: что будет вместо них

Новая система высшего образования заработает в России в 2026 году

В России заменят бакалавриат и магистратуру на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Студенты будут обучаться от четырех до шести лет на базовом и от одного до трех — на специализированном уровне. Теперь выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджетное место в специализированном образовании, хотя раньше для специалитета такой возможности не было.

По словам Горячевой, новая система особенно важна для инженерных и наукоемких направлений, требующих глубокой подготовки. Парламентарий отметила, что изменения готовили несколько лет, тестируя модель в шести университетах.

«Новая модель дает университетам больше свободы выстраивать программы под реальные запросы, но не теряя фундаментальности», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что новая система коснется только абитуриентов с 2026 года, а нынешние студенты доучатся по своим программам. Также реформа усилит роль дополнительного профессионального образования для переподготовки кадров.

Ранее вузы поменяли список вступительных экзаменов на 48 направлениях подготовки. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.