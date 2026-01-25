В Госдуме предложили сделать первое образование для некоторых профессий бесплатным

Миронов призвал отменить плату за образование для педагогов, медиков и инженеров

Первое образование в вузах необходимо сделать полностью бесплатным для специалистов, в которых нуждается страна. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он призвал отменить плату за образование в вузах и колледжах для будущих педагогов, медиков, инженеров и ученых. Также депутат предложил поднять стипендию до уровня прожиточного минимума.

«Студенческие годы — лучшее время жизни, однако у молодых людей немало проблем, и государство должно больше внимания уделять их поддержке», — подчеркнул он.

Также парламентарий поздравил студентов с праздником и пожелал им успехов в сдаче экзаменов.

Ранее депутаты отметили необходимость увеличить пособия по безработице для предпенсионеров. Авторы инициативы обратили внимание, что до четверти работодателей отказывают в трудоустройстве людям предпенсионного возраста. В компаниях опасаются, что такие сотрудники станут балластом, несмотря на опыт и послужные списки.