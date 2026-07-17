Итоги школьной экзаменационной кампании подвели в Минпросвещения

Экзаменационная кампания в школах прошла без серьезных сбоев. Более 10 тысяч работ написаны на высшие 100 баллов. Министр просвещения России Сергей Кравцов подвел итоги аттестации в школах, сообщил ТАСС .

«Особенно важно, что экзаменационная кампания этого года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев. Благодарю наших учителей, руководителей школ, организаторов экзаменов и всех специалистов», — сказал он.

Министр уточнил, что с учетом пересдач 10 900 работ получили высший балл. Кравцов заявил, что за 25 лет проведения ЕГЭ превратился из смелого эксперимента в один из индикаторов состояния системы образования. Итоги кампании показали, что уровень подготовки школьников растет.

Ранее итоги экзаменационной кампании подвели в Москве. Выпускники показали рекордные результаты ЕГЭ.