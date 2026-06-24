Выпускник из Волоколамска сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

Никита Букарев, будущий выпускник волоколамской школы №3, сдал ЕГЭ по физике на высший балл. Свой успех он объясняет любовью к предмету и эффективной подготовкой.

Никита считает, что физика — это суть всего, что нас окружает, а математика — лишь язык для описания этой сути. Хотя на ЕГЭ по математике он допустил несколько мелких ошибок, опыт помог ему успешно справиться с экзаменом по физике. Юноша быстро решил все 26 заданий и тщательно перепроверил ответы, убедившись в их правильности.

Подготовка к ЕГЭ по физике была самостоятельной. Никита искал онлайн-уроки и репетиторов, много времени уделял разбору и решению заданий. Он не считает экзамен сложным, хотя и столкнулся с неожиданной задачей из раздела «Оптика», который давно не попадался в тестах ЕГЭ.

За учебный год Никита исписал четыре толстые тетради формата А4, но находил время и для отдыха — баскетбола и компьютера. Главное место в его расписании занимали учеба, домашние задания и подготовка к экзаменам.

Свое будущее Никита видит в роли инженера или конструктора. Он планирует подать документы в пять московских высших учебных заведений и уверен в успешном поступлении благодаря диплому с отличием и золотой медали.