Иноагентам окончательно запретили заниматься образованием россиян

С 1 сентября в России вступил в силу закон , ограничивающий просветительскую и образовательную деятельность иностранных агентов. Теперь они не могут вести такие занятия независимо от возраста учеников. Раньше это запрещалось только в отношении детей.

Закон «Об образовании» и статьи 9 и 11 закона о контроле за иноагентами претерпели изменения. Теперь, если человека признают иноагентом, его лицензию на образовательную деятельность могут аннулировать.

Документ также запрещает включать НКО, признанные иноагентами, в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов. Сейчас уже действует запрет на получение ими любой помощи от госорганов.

Ранее Генпрокуратура признала Йельский университет* нежелательной организацией. Адвокат Сергей Жорин предупредил, что обучение в нем на платной или безвозмездной основе стало уголовно наказуемым.

* Признана в России нежелательной организацией.