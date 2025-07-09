Россиян предупредили о тюремном сроке за обучение в Йельском университете

Обучение в Йельском университете* на платной или безвозмездной основе с 8 июля стало уголовно наказуемым из-за статуса нежелательной организации. Адвокат Сергей Жорин сообщил об этом ТАСС .

«Учеба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета* после 8 июля 2025 года может расцениваться как „участие в деятельности нежелательной организации“. <…> Оплата обучения расценивается как „финансирование деятельности нежелательной организации“», — предупредил он.

За первое нарушение, по словам адвоката, студент получит административный штраф на сумму от пяти до 500 тысяч рублей, за повторное наступит уголовная ответственность со сроком до четырех лет лишения свободы. За оплату обучения в Йеле* суд может наказать пятью годами за решеткой.

Жорин сообщил, что закон не имеет обратной силы. По этой причине дипломы, полученные до решения Генпрокуратуры, останутся действительными.

Йельский университет* разрабатывает правовое обоснование конфискации замороженных российских активов и обучает лидеров стран, сообщили «Известия». Среди его выпускников — представители «Фонда борьбы с коррупцией»**.

* Признан в России нежелательной организацией.

** Признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России.