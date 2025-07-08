Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией

Генпрокуратура признала американский Yale University нежелательной организацией в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации Yale University (США)», — говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре заявили, что работа организации нацелена на подрыв суверенитета Российской Федерации, причинение экономического вреда государству и дестабилизацию социально-экономической ситуации.

В заявлении говорится, что при Йельском университете функционирует Школа международных отношений, где стипендиатов готовят к роли лидеров в других странах. В ведомстве подчеркнули, что среди выпускников этой программы есть представители «Фонда борьбы с коррупцией»*.

Кроме того, Йельский университет занимается разработкой правового обоснования для конфискации активов РФ, незаконно удерживаемых на Западе.

Ранее реестр нежелательных организаций потребованию Генеральной прокуратуры пополнила немецкая организация Radio Echo GmbH**— владелец интернет-проекта «Эхо»**. Также в в реестр нежелательных организаций внесли «Ассоциацию славянских, восточноевропейских и евразийских исследований» (ASEEES)** из США. Ее сотрудники занимались изучением политики, культуры и истории стран бывшего СССР.

* Признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в РФ.

** Признаны в России нежелательными организациями.



