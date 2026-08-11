Искусственный интеллект начал негативно влиять на систему подготовки кадров, разрушая систему, когда старшие обучали младших, давали им задания, проверяли их и после этого учили ставить задачи. Об этом ИС «Вести» рассказал помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко.

По его словам, сейчас людям проще использовать искусственный интеллект, а не выращивать специалистов. Но ведь нужно учить людей полагаться на свой интеллект, а ИИ использовать как инструмент, создающий новые возможности, излишне не доверяя ему.

Фурсенко подчеркнул, что сейчас вымывается стандартная система подготовки кадров.

«Сегодня, с точки зрения оптимизации работы для людей квалифицированных это не требуется, и не требуются рабочие руки. Гораздо эффективнее воспользоваться искусственным интеллектом. Но это означает, что рушится вся система подготовки кадров», — сказал он.

Ранее старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков заявил, что в будущем ИИ превратит преподавателей в вузах в наставников. Кроме того, придется пересмотреть традиционные экзамены.