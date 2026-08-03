Преподаватель НИТУ МИСИС Хисюков предположил, что развитие ИИ превратит педагогов в наставников

В ближайшие пять лет искусственный интеллект может значительно повлиять на роль преподавателей в вузах, превратив их в наставников, заявил старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков в беседе с NEWS.ru .

По мнению эксперта, из-за развития нейросетей изменится российская система высшего образования. Преподаватели будут больше внимания уделять развитию критического мышления и навыков принятия решений у студентов. При этом самим педагогам необходимо будет хорошо разбираться в инструментах ИИ.

Кроме того, по словам Хисюкова, традиционные экзамены потребуют пересмотра, а владение технологиями искусственного интеллекта станет одной из базовых компетенций выпускников. Образовательные программы будут быстрее адаптироваться к запросам экономики.