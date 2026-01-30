ИИ лишил смысла домашние задания
Орешкин: домашние задания потеряли смысл из-за искусственного интеллекта
Традиционные школьные домашние задания практически полностью утратили смысл на фоне распространения искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин во время выступления на январских экспертных диалогах в Национальном центре «Россия».
Он рассказал, что стремительно ворвавшийся в жизнь людей ИИ уже преобразовал обучение школьников. Современные ученики перестали выполнять задания самостоятельно.
«Домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать», — заявил Орешкин.
При этом замглавы АП подчеркнул, что влияние ИИ не ограничивается негативными аспектами. По его мнению, эта технология открывает большие возможности для создания индивидуальной траектории развития каждого ребенка и помогает раскрыть его потенциал.
Орешкин уточнил, что страны, которым удастся правильно внедрить искусственный интеллект в обучение, будут лидировать в качестве образования и сделают очень мощный рывок вперед.
Ранее преподаватель Наталья Балынская поддержала введение дополнительных занятий по работе с ИИ в школах и колледжах. Она отметила, что это необходимо в современном мире.