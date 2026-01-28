Преподаватель Балынская поддержала введение дополнительных занятий по работе с ИИ в школах и колледжах

В российских школах и колледжах могут появиться дополнительные занятия по работе с искусственным интеллектом. В большинстве образовательных учреждений отсутствуют кружки или факультативные занятия на эту тему. Инициативу прокомментировала заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по молодежной политике, физической культуре и спорту, преподаватель, почетный работник сферы науки и образования России Наталья Балынская в беседе с «ФедералПресс» .

Эксперт отметила, что введение таких занятий необходимо. Она добавила, что многие умеют использовать искусственный интеллект для оживления фотографий, написания рефератов и докладов, создания презентаций. Однако когда дело касается правовых особенностей использования результатов работы с ИИ, возникают трудности.

«Понимать: где заканчивается наш интеллект, а где начинается ИИ, — кто отвечает за то, что мы получаем», — подчеркнула Балынская.