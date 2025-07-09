Херсонские учителя приехали на Фестиваль педагогических команд в Адыгее

В Республике Адыгея стартовал XIII межрегиональный фестиваль для педагогических команд. Лучшие учителя со всей страны соберутся здесь, чтобы обменяться опытом и идеями.

В нем участвуют лучшие из лучших — победители и призеры профессиональных конкурсов. Команда педагогов из Херсонской области, возглавляемая министром образования Людмилой Ковтун, уже прибыла в регион.

Педагогов ждет 96 часов профессионального общения и 34 часа обучающих педагогических мероприятий, выступления спикеров. Всего участие в фестивале примут 150 человек из 14 регионов.

В прошлом году команда из Херсонской области дебютировала на этом мероприятии и сразу добилась успеха — заняла первое место.

«Фестиваль — это про непрерывное самосовершенствование, про семью, дружбу и любовь», — отметила Ковтун.

Она выразила надежду, что педагоги Херсонщины примут участие в будущих фестивалях.

Ранее Любовь Потапова, педагог из Химок, успешно прошла заочный этап Всероссийского конкурса «Первый учитель». Теперь представительница Московской области готовится к финалу.