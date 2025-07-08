Учитель из Химок вышла в финал всероссийского конкурса профессионалов

Педагог из Химок Любовь Потапова успешно справилась с заочным этапом Всероссийском профессиональном конкурсе «Первый учитель». Теперь она представит Московскую область в финале.

Любовь Потапова — учитель начальных классов в школе № 29. Она принимает активное участие в жизни образовательного учреждения и совершенствует педагогическое мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах разного уровня.

Побороться за звание лучшей на этот раз ей придется с 29 финалистами. Участники в рамках первого тура подготовят и проведут открытые уроки для школьников и родителей. Помимо этого, во втором туре им нужно будет продемонстрировать умение применять эффективные стратегии взаимодействия.

Организатором состязания выступает Минпросвещения России, оператором — Центр просветительских инициатив Министерства просвещения России. Имена победителей объявят 3 октября.