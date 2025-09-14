Госдума занялась подготовкой законопроекта о госпитальных школах

Законопроект о госпитальных школах готовят депутаты госдумы и профильные комитеты. Об этом РИА «Новости» сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По словам депутата, госпитальная школа предназначена для детей, которые находятся в больнице более 21 дня. Подобные школы уже открыты во многих регионах, однако нет единого федерального регламента, регулирующего их работу.

«При наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах», — пояснила Буцкая.

Она отметила, что для детей, которые находятся на лечении более 21 дня, учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом восстановления, реабилитации и веры в лучшее.

Буцкая подчеркнула, что разработка законопроекта о госпитальных школах ведется совместно с Минздравом и Министерством просвещения.

Учеба для детей — это не только знания, но и отдушина, помогающая отвлечься от лечения, отметил ранее заместитель главврача Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Николай Уразовский.