Первый звонок прошел в госпитальной школе областного онкодиспансера в Балашихе

1 сентября в госпитальной школе при Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе прозвучал первый звонок, ознаменовавший старт нового учебного года для детей, проходящих лечение. Это событие стало символом не только начала учебы, но и надежды на выздоровление и возвращение к обычной жизни.

На торжественной линейке собрались ученики разных возрастов: от первоклассников до тех, кто уже знаком с учебой в больничных стенах. Педагоги поздравили ребят, пожелав успехов в учебе и скорейшего восстановления.

«Первый звонок в госпитальной школе — это особенное событие. Учеба для детей — это не только знания, но и отдушина, помогающая отвлечься от лечения. Мы желаем вам здоровья и новых достижений», — сказал заместитель главврача диспансера Николай Уразовский.

Обучение проходит в рамках проекта «УчимЗнаем», который позволяет детям с онкологическими заболеваниями продолжать образование в стационаре. Программа поддерживает академическую успеваемость и дарит чувство стабильности, помогая ребятам оставаться на связи с миром знаний. Адаптированные уроки и поддержка педагогов создают теплую атмосферу, где каждый ребенок чувствует себя особенным.