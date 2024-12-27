Госдума включит вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетных

Володин: тема чрезмерной нагрузки на школьников будет приоритетной для ГД

Госдума считает необходимым пересмотреть учебную нагрузку в школах, чтобы дети, получая знания, оставались здоровыми. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что школьники в среднем посвящают учебе 8-10 часов в день. По его словам, под предыдущей публикацией о нагрузке на учащихся свои комментарии оставили более 10 тысяч пользователей. В половине сообщений россияне признали наличие проблемы с объемом школьных заданий, добавил Володин.

«Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения», — написал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что школьникам задают слишком сложные задания, а также перегружают расписание большим количеством предметов. В качестве причин чрезмерной нагрузки Володин также назвал внеурочную деятельность, шестидневную учебную неделю и обучение во вторую смену.

Ранее Володин сообщил, что от чрезмерной нагрузки устают 70-80% детей. По его мнению, увеличение числа заданий и усложнение учебной программы негативно влияют на здоровье школьников.