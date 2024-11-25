Родители пожаловались Володину на чрезмерную нагрузку на школьников

Российские школьники уделяют учебе примерно 8-10 часов в день, что негативно сказывается на их здоровье. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что ему поступило множество обращений со стороны родителей, обеспокоенных чрезмерной нагрузкой на детей.

По его словам, учебная программа постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. Володин обратил внимание на перегруженное расписание (до восьми уроков в день), учебу по субботам, а также на посещение факультативов и подготовку к контрольным и экзаменам.

«По данным экспертов, 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Все это сказывается на их здоровье», — добавил спикер ГД.

Он объяснил, что из-за учебной нагрузки у детей не остается времени на живое общение и на увлечения.

Ранее Володин предложил парламентариям обсудить вопрос целесообразности общего государственного экзамена по итогам девятого класса.

Также он указал на необходимость освободить школьников, решивших поступать в техникумы, колледжи и училища, от дополнительной проверки знаний.