Теперь поступить в университеты и институты без экзаменов смогут только победители олимпиад. Призеров же могут приравнять к тем абитуриентам, которые прошли дополнительные испытания.

Нововведения распространятся на те олимпиады, которые будут проводить, начиная с 2026/2027 учебного года. Для победителей и призеров предметных олимпиад, которые состоялись до завершения 2025/2026 учебного года включительно, льготы сохранятся в течение следующих четырех лет.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» уже открыли запись на ЕГЭ-2027. Попробовать свои силы смогут нынешние выпускники и экстерны, выпускники прошлых лет, студенты колледжей и учащиеся зарубежных школ, которые получили среднее общее образование или закончат обучение в этом учебном году.