Госдума приняла законопроект об эксперименте с ОГЭ в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла проект о сдаче ОГЭ по математике и русскому

Государственная дума на пленарном заседании в среду в первом чтении приняла законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике. Об этом следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Эксперимент затронет Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области, а также Северную Осетию.

Инициатива предлагает сдавать для получения аттестата обязательно ОГЭ лишь по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.

Авторы законопроекта отметили, что он предложил протестировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств местных и региональных бюджетов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что ко второму чтению список регионов для сдачи ОГЭ по двум предметам могут расширить.

«Сейчас мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов. Регионы обосновывают участие в эксперименте, поэтому ко второму чтению, не исключено, что список будет расширен», — сказал он на заседании.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о пересмотре школьных программ для сдачи госэкзаменов.