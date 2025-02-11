Программы российских школ подогнали под ЕГЭ и ОГЭ
Чернышенко объявил о пересмотре школьных программ для сдачи госэкзаменов
Знания для сдачи государственных экзаменов российские школьники должны получить от учителей, а не репетиторов. Для этого содержание всех образовательных программ пересмотрели, чтобы не допускать вопросов, которые дети не проходили. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в ходе заседания в Госдуме выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он подчеркнул, что раньше сдающие ОГЭ девятиклассники или ЕГЭ выпускники российских школ сталкивались с вопросами, которые не рассматривали во время учебного процесса.
Это привело к появлению огромного теневого рынка репетиторства. Теперь ситуацию полностью исправили.
«По поручению Владимира Владимировича, это было его обращение Федеральному собранию, приводится в соответствие содержание образовательных программ с заданиями ОГЭ и ЕГЭ», — заявил Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что такой шаг снизит востребованность услуг репетиторов среди школьников.
В конце января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к борьбе с практикой репетиторства среди школьников перед сдачей государственных экзаменов. Она подчеркнула, что равный доступ к образованию должны получить все дети.