Гонка за технологиями. Как будет выглядеть изучение ИИ в школах

Изучение нейросетей можно включать в школьную программу по информатике в качестве отдельного модуля. Об этом 360.ru заявил генеральный директор «А-Я эксперт» разработчик систем ИИ Роман Душкин.

Он прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о включении уроков или отдельной дисциплины по основам работы с нейросетями в школьную программу.

«Это гонка за ускоряющимися технологиями. Если мы не будем детей этому учить, их научит кто-то другой», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, посвященных ИИ уроков будет достаточно в школах в рамках изучения информатики, отдельную дисциплину для этого вводить не нужно.

«Модуль представляет собой несколько групп занятий по ведению разного уровня промпт-инженерии. Потому что работа с большими языковыми моделями — это не просто сесть в чат и что-то начинать в нем писать», — уточнил специалист.

Душкин объяснил, что на первом уровне школьников научат писать более эффективно.

«Второй уровень промптинга — когда ты с помощью больших языковых моделей делаешь уже более значимые артефакты: таблицы, графики, диаграммы, презентации», — сказал собеседник 360.ru.

Он добавил, что третий уровень включает использование больших языковых моделей для создания программного обеспечения

«Все это тоже можно уместить в уроки информатики. Есть еще четвертый и пятый уровни промптинга, но это, скорее всего, не для школы», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее 16% опрошенных россиян признались, что прибегают к помощи ИИ для работы. Также 18% респондентов подтвердили, что используют нейросети для развлечения.