KP.RU: 16% опрошенных россиян признались, что используют ИИ для работы

Искусственный интеллект все активнее входит в жизнь людей: голосовые помощники, виртуальные консультанты, боты в мессенджерах. Как россияне используют технологию, выяснил сайт KP.RU .

Так, 18% респондентов признались, что начали использовать искусственный интеллект из интереса и для развлечения. Еще 16% опрошенных применяют ИИ в работе.

Кроме того, 7% участников используют технологии в быту, 4% — для выполнения детских домашних работ. А вот 62% вовсе не обращаются за помощью к нейросетям. Участие в исследовании приняли 3,1 тысячи человек.