Физтех-лицей имени Капицы признали лучшей школой России

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В общероссийском рейтинге школ впервые с 2017 года сменился лидер. Лучшим учреждением признали Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, который сместил СУНЦ МГУ на второе место, согласно данным агентства RAEX. Рейтинг появился в распоряжении «Известий».

При оценке специалисты учитывали общее число выпускников, поступивших в престижные образовательные заведения, а также конкурентоспособность. Стать лучшим в России Физтеху имени Капицы помог рост числа ребят, зачисленных в вузы по результатам олимпиад.

За год доля олимпиадников среди выпускников лицея выросла с 47,7% до 58,4%. У школы почти 100-процентное поступление выпускников в самые престижные университеты России. Третье место в рейтинге занял столичный лицей «Вторая школа».

В Физтехе Капицы налажена билингвальная система обучения. Детям преподают сразу на двух языках: русском и английском, а в некоторых случаях — на китайском.

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