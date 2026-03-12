Фальков призвал университеты готовить кадры для профессий будущего

Университеты должны готовить кадры не только для существующих профессий, но и для тех, которые только появятся в будущем. Об этом сообщил «Вестям» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Это люди с особым мышлением, с хорошими фундаментальными знаниями и способные рисковать», — описал министр.

По словам Фалькова, их не должно быть много, но они должны быть.

Ранее заместитель министра Константин Могилевский сообщил, что для всех вузов в рамках новой модели высшего образования станут обязательными три дисциплины: история России, философия и основы российской государственности. Он подчеркнул, что курсы по этим дисциплинам не должны пересекаться и дублировать друг друга.