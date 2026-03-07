Три предмета станут обязательными для студентов всех вузов в России

В Минобрнауки назвали три предмета, которые станут обязательными для всех вузов. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

По словам замминистра, планируется создание единых требований к содержанию «Философии». По замыслу, будет сформировано некое ядро предметов.

«На данном этапе видим в составе из трех предметов: „История России“, „Философия“ и „Основы российской государственности“», — заявил Могилевский.

Он также отметил, что курсы по этим трем предметам не будут пересекаться и дублировать друг друга.

