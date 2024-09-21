ЕГЭ по русскому языку оставят обязательным для поступления в вузы

Министерство образования и науки России планирует сохранить ЕГЭ по русскому языку как обязательный для поступления в вузы по всем направлениям и специальностям. Документ опубликовали на
сайте правовой информации.
«Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки, — русский язык», — следует из документа.
Абитуриенты, как и раньше, должны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам. В особых случаях — по четырем.
Ранее стало известно, что ЕГЭ могут
отменить в российских школах с 2025 года. Однако правительство не поддержало законопроект. В конце августа эксперты Рособрнадзора обсудили с депутатами, учителями и ректорами вузов изменения в экзаменах.
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