ЕГЭ по русскому языку оставят обязательным для поступления в вузы

Минобрнауки оставит ЕГЭ по русскому языку обязательным для поступления в вузы

Министерство образования и науки России планирует сохранить ЕГЭ по русскому языку как обязательный для поступления в вузы по всем направлениям и специальностям. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

«Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки, — русский язык», — следует из документа.

Абитуриенты, как и раньше, должны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам. В особых случаях — по четырем.

Ранее стало известно, что ЕГЭ могут отменить в российских школах с 2025 года. Однако правительство не поддержало законопроект. В конце августа эксперты Рособрнадзора обсудили с депутатами, учителями и ректорами вузов изменения в экзаменах.