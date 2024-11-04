Симоньян: система ЕГЭ — это издевательство над нацией, детьми и их родителями

Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией. С таким заявлением главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выступила на марафоне «Знание. Первые» в Сочи. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я считаю, что ЕГЭ могло бы быть хорошей системой. <…> Но то, как это выполнено — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — сказала она.

Отвечая на вопрос, нужна ли система ЕГЭ, журналист подчеркнула, что вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, часто не связаны со школьной программой. Она выразила мнение, что есть предметы, которые невозможно уложить в формат ЕГЭ. Например, по словам Симоньян, госэкзамен по литературе или истории — это «просто рулетка».

Просветительский марафон «Знание.Первые» также проходит с 4 по 6 ноября в московском «Манеже». В рамках мероприятия политики, блогеры, ученые и журналисты расскажут молодежи о возможностях для учебы и развития карьеры.