Для российских школ утвердили программу изучения арабского языка
Кравцов: программу изучения арабского языка в школах запустят с 1 сентября
Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в школах. Она начнет действовать с 1 сентября, с начала нового учебного года. Слова министра просвещения Сергея Кравцова привела пресс-служба ведомства.
«Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал он.
В пресс-службе уточнили, что для образовательного и культурного обмена уже подготовили материалы на арабском языке. Среди них — русские народные сказки, книга о России и произведения российских писателей. Эти издания перевели на арабский язык и передали в Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее Минэкономразвития отменило рекомендации россиянам воздержаться от частных поездок в страны Персидского залива. В ведомстве отметили, что отдых в регионе снова возможен, но туристам следует соблюдать меры безопасности и следить за изменением обстановки.