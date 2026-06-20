Для российских школ утвердили программу изучения арабского языка

Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в школах. Она начнет действовать с 1 сентября, с начала нового учебного года. Слова министра просвещения Сергея Кравцова привела пресс-служба ведомства.

«Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал он.

В пресс-службе уточнили, что для образовательного и культурного обмена уже подготовили материалы на арабском языке. Среди них — русские народные сказки, книга о России и произведения российских писателей. Эти издания перевели на арабский язык и передали в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Минэкономразвития отменило рекомендации россиянам воздержаться от частных поездок в страны Персидского залива. В ведомстве отметили, что отдых в регионе снова возможен, но туристам следует соблюдать меры безопасности и следить за изменением обстановки.