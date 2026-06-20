Кравцов анонсировал изменения школьной программы в старших классах

Кравцов: новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году

С 1 сентября 2027 года в старших классах школ изменится программа обучения. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Мы поставили задачу сделать содержание обучения соответствующим современным реалиям и более прикладным», — отметил он.

Кравцов объяснил, что школьник по новым правилам может ограничиться изучением предметов на базовом уровне. Прежние правила делали обязательным изучение на углубленном уровне двух предметов.

Программы по математике, биологии, химии и физике станут более прикладными. В перечень метапредметных результатов включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта, добавил министр.

«Утвердить проект предполагается в июле», — уточнил Кравцов.

Ранее Минпросвещения утвердило программу изучения в школах арабского языка. Она начнет действовать с 1 сентября.