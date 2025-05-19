Детей мигрантов в российских школах призвали перепроверить на знание русского

Каждый второй школьник-мигрант знает русский язык недостаточно хорошо. Поэтому следует регулярно проводить тестирование и направлять детей на курсы, предложили члены партии «Новые люди». Их письмо в адрес министра просвещения Сергея Кравцова оказалось в распоряжении 360.ru.

В отечественных школах, по данным зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, учатся 200 тысяч детей иностранцев, из них почти половина недостаточно владеет русским языком. В отдельных школах доля таких учащихся достигла 20–30%. Члены партии Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова заявили, что это создает проблемы для педагогов и самих детей.

«Учителям приходится тратить значительное дополнительное время на объяснение элементарных понятий, что замедляет освоение программы остальными учениками», — указали они.

«Новые люди» предложили Минпросвещения ввести обязательное ежегодное тестирование по русскому языку для всех детей мигрантов в школах для оценки навыков чтения, письма, аудирования и устной речи. Тем, кто не сдаст экзамен, члены партии хотят помочь с освоением языка — например, направлять на курсы за счет родителей.

С 1 апреля в России ввели обязательное тестирование при поступлении в школы. Рособрнадзор по разным причинам не принял заявки от 81% таких абитуриентов.