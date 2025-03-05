Депутаты поддержали поправку о минимальных баллах для приема в 10-й класс

Депутаты проголосовали за поправку, предусматривающую введение минимальных баллов для приема в 10-й класс в 12 регионах. Трансляцию пленарного заседания провел сайт Госдумы.

Парламентарии также одобрили преимущественное поступление в колледжи для не набравших минимум по ГИА-9.

Поправку внесли ко второму чтения законопроекта об эксперименте по особому порядку сдачи экзамена. Согласно документу, прием и обучение в 12 регионах будет проходить на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по четырем учебным предметам: двум обязательным и двум на выбор.

Перечень учебных предметов установят региональные власти. Они также определят минимальные значения результатов экзаменов. Если баллов не хватит, выпускники получат право преимущественного поступления в колледжи на бюджет.

Эксперимент планируют провести до 31 декабря 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ростовской, Тюменской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской и Саратовской областях, а также на Кубани, Камчатке и в Ямало-Ненецком АО.