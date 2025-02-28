Минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс введут в 12 регионах России

В 12 российских регионах введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс. Постановление об этом разместили на сайте Госдумы.

Поправку одобрил комитет Госдумы по просвещению. Если балов окажется недостаточно, выпускники получат право преимущественного поступления в колледжи на бюджет.

«Прием на обучение <…> в образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования», — указали в документе.

В поправке уточнили, что речь идет о двух обязательных учебных предметах и по двух — по выбору.

Региональные призвали следить за ходом эксперимента и предоставить предварительный отчет в Госдуму до 10 декабря 2025 года.

До этого закон, должен был распространиться только на пять регионов — Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области и Северную Осетию. Документ добавил к ним Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую области, Камчатский край, Кубань и Ямало-Ненецкий автономный округ.